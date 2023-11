Fantastici 4, ufficiale: Pedro Pascal in trattative per Reed Richards nel Marvel Universe

Dopo mesi di speculazioni, finalmente ci siamo: la star di The Last of Us, Game of Thrones e The Mandalorian Pedro Pascal è in trattative per interpretare Reed Richards nei Fantastici Quattro, attesissimo film dei Marvel Studios.

Sebbene al momento della stesura di questo articolo l'accordo non è stato ancora siglato nero su bianco, in questo caso la trattativa è ufficiale ed è stata confermata da tutte le principali riviste di settore di Hollywood: molte di queste, tra cui Deadline, si spingono oltre sostenendo che, in base alle loro fonti, Pedro Pascal nel film dei Fantastici 4 è ormai cosa fatta (altre come Slash Film sostengono addirittura che la firma sia già avvenuta), con la compagnia di Kevin Feige che annuncerà il cast completo del progetto una volta che l'attore di The Mandalorian avrà firmato il suo contratto. Diverse fonti, inoltre, sostengono che è vero che il ruolo di Reed Richards è stato offerto a tantissimi attori diversi, ma tutti si sarebbero tirati indietro dopo aver scoperto che la storia del film metterà al centro la figura di Sue Storm, la Donna Invisibile, e non l'iconico leader del gruppo Mr Fantastic.

Ricordiamo che nei prossimi giorni Pedro Pascal dovrà volare a Malta per completare le riprese de Il gladiatore 2 di Ridley Scott, mentre prossimamente inizierà i lavori su Weapons di Zach Cregger, il prossimo ambizioso horror della nuova star del momento, e soprattutto quelli su The Last of Us: Parte 2, la seconda stagione della popolare serie tv di HBO, le cui riprese dovrebbero iniziare a gennaio 2024. Su richiesta di un commento, la Marvel non ha commentato la notizia.

Fantastici 4 sarà diretto da Matt Shakman ed è attualmente in pre-produzione ai Pinewood Studios, in Inghilterra. La data d'uscita è fissata per il 2 maggio 2025.