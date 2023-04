Fantastici 4, si torna alle origini? Nuovo rumor svela anni 60, Silver Surfer e Galactus

A pochi giorni dall'annuncio di un nuovo sceneggiatore per Fantastici Quattro, l'atteso reboot dei Marvel Studios diretto da Matt Shakman torna sotto i riflettori con la pubblicazione di nuove, interessantissime indiscrezioni.

Nel corso dell'ultima puntata del suo famoso podcast The Hot Mic, infatti, il celebre insider e scooper Jeff Sneider ha rivelato diversi aggiornamenti sulla sceneggiatura di Fantastici Quattro, che dovrebbe includere Silver Surfer e Galactus e, più generale, favorire un ritorno alle atmosfere dei fumetti classici della Prima Famiglia Marvel: “Mi è stato detto che Matt Shakman ha intenzione di realizzare un film con un'ambientazione molto cosmica con il reboot dei Fantastici Quattro. Ci saranno molti elementi dei fumetti degli anni '60 e il film introdurrà sia Galactus che Silver Surfer nel MCU."

Ad ogni modo, sembra che la Marvel sia soddisfatta della sceneggiatura attuale di Fantastici Quattro e che non ci siano stati grandi drammi dietro la riscrittura del copione: “La bozza dei Fantastici Quattro di Jeff Kaplan e Ian Springer andava bene, ma hanno ingaggiato il nuovo sceneggiatore per portarla al livello successivo, il livello che Kevin Feige e Matt Shakman pretendono per questo progetto. Comunque, la Marvel è ancora disponibile a lavorare di nuovo con Jeff Kaplan e Ian Springer."

Secondo il produttore Nate Moore, i fan saranno molto sorpresi dal nuovo film dei Fantastici Quattro. La data d'uscita, lo ricordiamo, è stata fissata al 14 febbraio 2025.