Fantastici 4, Toby Kebbell pentito del suo Dottor Destino: 'Si poteva fare meglio'

Nel corso di una recente intervista concessa a Forbes in occasione della promozione riservata alla terza stagione di Servant, che lo vede tra i protagonisti, Toby Kebbell è tornato a parlare del disastroso Fantastic 4 - I Fantastici Quattro diretto da Josh Trank, sottolineando come si poteva e doveva fare meglio con il gruppo di personaggi Marvel.

L'attore - che nella pellicola interpretava Victor von Doom alias Dottor Destino - si è detto, infatti, dispiaciuto per come siano andate le cose, riferendosi alle problematiche della pellicola e al caos scatenatosi in fase di riprese che portò al disastro commerciale del film al botteghino dato il montaggio affrettato e la molteplicità di scene mancanti generate appunto dalla confusione sul set.

"In tutta onestà, non credo che il problema sia stato il tempismo, la verità è che siamo stati vittime di una organizzazione e una dirigenza tutta sbagliata. Le persone al comando non erano quelle che vivevano il set ogni giorno, perciò sono capitate cose spiacevoli. A Hollywood non si parla mai male degli altri, e non intendo farlo, sto solo dicendo che si sarebbe potuto fare molto di più e rendere le cose migliori. I fan ci sono, ne sono convinto. Credo che Destino sia un antagonista splendido, ma l’hanno sempre ritratto in modo goffo. È un peccato, un vero peccato", ha dichiarato Kebbell.

L'attore ha quindi aggiunto di sperare che ai Fantastici 4 venga data giustizia nel prossimo film targato Marvel Studios. "All’epoca i Marvel Studios erano già i predatori alfa, erano quelli da battere, quelli con cui collaborare. Non capisco perché nessuno si sia sforzato abbastanza, ma so che [i Marvel Studios] non mi richiameranno, perciò per come la vedo ai piani alti si sarebbero potuti impegnare di più. Spero davvero che qualcuno riesca a crearne una versione grandiosa, perché amo il personaggio di Destino, è meraviglioso. Spero gli rendano giustizia".

Da quel che sappiamo sul progetto Marvel, Fantastici 4 sarà il prossimo film di Jon Watts.