Fantastici 4: una nuova teoria potrebbe spiegare il Galactus 'latino' dopo Pedro Pascal

In queste ore è stato confermato definitivamente che il villain principale di Fantastici 4 sarà Galactus, ma in attesa di scoprire quale attore interpreterà il Divoratore di Mondi vogliamo segnalarvi una nuova interessantissima teoria.

Come di certo già saprete se ci seguite quotidianamente, infatti, anche se attualmente non ci sono indicazioni ufficiali sull'interprete del villain sappiamo che negli scorsi mesi la Marvel si è indirizzata verso Antonio Banderas e Javier Bardem per il ruolo di Galactus, due nomi che a loro volta hanno confermato le liste di casting che chiedevano nello specifico 'attori latini'. Ora, considerando che Reed Richards sarà interpretato da Pedro Pascal, un attore latino, e che le indiscrezioni più recenti hanno anticipato anche la presenza di Franklin e Valeria Richards in Fantastici 4, molti fan stanno iniziando a fare due più due, come dimostrato anche dal post disponibile in calce all'articolo.

Questo perché, come i lettori dei fumetti Marvel forse avranno già capito, in una delle storie dei Fantastici 4 (della serie Terra X) si viene a sapere che Galactus è in realtà il figlio di Reed Richards, Franklin, che viene trasformato nel Divoratore di Mondi da Silver Surfer, l'Alto Evoluzionario e Adam Warlock, perché anni prima Reed aveva ucciso Galactus destabilizzando l'equilibrio dell'universo e lasciandolo alla mercé dei Celestiali. Questa trama potrebbe essere reinventata per il MCU, e il fatto che la Marvel stia cercando un attore latino per il villain rappresenta un indizio che Galactus sarà legato a Reed Richards/Pedro Pascal.

A proposito di teorie, scoprite questo clamoroso dettaglio nascosto nel nuovo poster di Fantastici 4 dedicato al Johnny Storm di Joseph Quinn che potrebbe esservi sfuggito ma che a parer nostro rappresenta un grosso indizio sull'ambientazione del film MCU.

