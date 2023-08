Fantastici 4, il team Marvel è già formato in questa spettacolare fan-art

In attesa di scoprire se i Marvel Studios riusciranno a convincere Adam Driver ad accettare il ruolo di Mr Fantastic per l'attesissimo nuovo film dei Fantastici 4, il team sui social ha già preso forma grazie alla fan-art di agtDesign.

Disponibile in calce all'articolo, la nuova fan-art di Fantastici 4 è abbastanza recente (datata 10 agosto) ma probabilmente è stata realizzata nelle scorse settimane, quando all'inizio del mese di agosto si è fatto largo sui social il rumor che voleva Matt Smith in pole position per il ruolo di Reed Richards, anche se da allora gli ultimi sviluppi hanno cambiato per l'ennesima volta la situazione e lo stesso entourage della star di House of the Dragon ha negato il suo coinvolgimento in Fantastici 4 (almeno fino a quel momento).

Nessun appunto da fare invece per quanto riguarda Vanessa Kirby nei panni di Sue Storm/Donna Invisibile e la star di Stranger Things Joseph Quinn nei panni di Johnny Storm/Torcia Umana, dato che secondo gli ultimi rumor i due attori sarebbero già stati blindati con la star di The Crown e Mission: Impossible che addirittura, sempre stando alle indiscrezioni, avrebbe firmato il suo contratto coi Marvel Studios già prima dell'inizio degli scioperi dei sindacati degli sceneggiatori WGA e degli attori SAG. Per quanto riguarda La cosa, invece, la fan-art la tiene giustamente da parte dato che al momento non si hanno indicazioni su chi andrà ad interpretarla.

Fantastici 4 è atteso per il 2 maggio 2025, vi terremo aggiornati su tutti i prossimi sviluppi.