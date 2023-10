Fantastici 4, tanti leak: titolo di lavorazione e nuove anticipazioni sulla trama

Ormai manca poco al tanto agognato annuncio ufficiale del cast di Fantastici 4, ma in attesa di saperne di più su quel fronte il nuovo portale The Cosmic Circus ha provato a fornire ai fan qualche anticipazione sulla trama del prossimo film Marvel Studios.

L'insider Alex Perez, in passato foriero di tantissimi scoop rivelatisi successivamente azzeccati, ha rivelato che il titolo di lavorazione di Fantastici Quattro è Blue Moon: per chi non lo sapesse, il titolo di lavorazione di un film è una sorta di 'soprannome' che viene utilizzato dagli addetti ai lavori a Hollywood per parlare di un determinato progetto senza però attirare troppo l'attenzione su di esso, e molto spesso -speciale per la tradizione Marvel Studios - può essere creato sulla base di un riferimento o di un'allusione alla tradizione dei fumetti. Nel caso dei Fantastici Quattro, Blue Moon fornirebbe diverse anticipazioni sulla possibile trama del film.

Nei fumetti Marvel, infatti, il Lato Blu della Luna - oltre ad avere un ruolo nella famosa guerra tra gli Skrull e i Kree - fece il suo debutto proprio sulle pagine i Fantastici Quattro, nel lontano 1963 (Fantastic Four #13), dove il team si imbatté in alcune rovine di una “antica civiltà”. In quel fumetto, i Fantastici Quattro viaggiarono sul lato blu della Luna dopo che Reed Richards scoprì un frammento di meteora proveniente da quella zona: in quella storia e in quella scena sul lato blu della Luna, guarda caso, debuttò nei fumetti Marvel Uatu l'Osservatore, che appunto abitava in quella zona segreta del satellite della Terra.

Secondo The Cosmic Circus - che in precedenza è stato tra i primi ad anticipare che Fantastici 4 sarà un film di ambientazione cosmica con Galactus come villain - il film potrebbe segnare il debutto live-action dell'Osservatore, personaggio comparso qui e là nella Saga del Multiverso ma finora sempre in versione animata. Inoltre, non è da escludere che il termine Blue Moon indichi una base segreta dei Fantastici Quattro sul lato blu della Luna.

Ovviamente si tratta di informazioni impossibili da verificare attualmente, magari ne sapremo di più nelle prossime settimane quando i Marvel Studios sveleranno il cast di Fantastici 4.