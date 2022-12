Fantastici 4, tante novità: Eiza Gonzalez sarà Sue Storm e il film avrà Silver Surfer?

Dopo le recenti dichiarazioni del regista di Ant-Man Peyton Reed sul regista di Fantastici 4 Matt Shakman, il prossimo cinecomix dei Marvel Studios torna sotto i riflettori accesi sui social da uno dei più famosi insider e scooper del settore.

Come potete vedere nei post che vi abbiamo allegato in calce all'articolo, infatti, il noto My Time to Shine Hello - che in passato ha dato prova di essere uno degli scooper più affidabili attualmente in circolazione - ha anticipato che il reboot dei Fantastici 4 sarà una storia ambientata nello spazio e includerà anche l'esordio nel MCU di Silver Surfer, un personaggio già apparso sul grande schermo nella prima saga della famiglia di supereroi prodotta dalla 20th Century Fox. Un altro dettaglio anticipato dallo scooper, il fatto che Galactus non sarà nel film ma ci saranno indizi relativi alla sua presenza (presumibilmente in vista di un futuro esordio).

Per quanto riguarda il toto-attori, invece, My Time è sicuro che Eiza Gonzalez è la prima scelta per la Donna Invisibile: l'eventuale scelta dell'attrice sudamericana, vista recentemente in Ambulance di Michael Bay, potrebbe suggerire un cambio d'etnia anche per Johnny Storm, dato che sarebbe strano per i Marvel Studios voler sfruttare nuovamente l'escamotage dei 'fratelli di origini diverse' considerato il pessimo risultato ottenuto dal precedente Fantastic Four (nel quale Sue e Johnny vennero interpretati da Kate Mara e da Michael B. Jordan).

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Fantastici 4 dei Marvel Studios uscirà 14 febbraio 2025: restate sintonizzati per tutti i prossimi sviluppi.