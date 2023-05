Fantastici 4, svelato quando inizieranno le riprese dell'atteso nuovo film Marvel

Dopo le recenti novità sulla data d'uscita di Spider-Man 4 con Tom Holland e Zendaya e i report sulle produzioni di Deadpool 3 e Thunderbolts, dal Marvel Cinematic Universe arrivano aggiornamenti anche per quanto riguarda i lavori sul reboot di Fantastici 4.

Secondo The Hollywood Reporter, infatti, i Marvel Studios stanno attualmente pianificando di iniziare le riprese di Fantastici Quattro a Londra a partire da gennaio 2024. L'indiscrezione arriva da una lunga e approfondita analisi dell'Hollywood Reporter sullo 'stato di salute' delle produzioni targate Marvel Studios in seguito allo sciopero degli sceneggiatori della Writer's Guild iniziato questa settimana a Hollywood, e fa seguito a precedenti dichiarazioni del nuovo regista del progetto Matt Shakman, che dopo aver sostituito Jon Watts alla guida del film all'inizio di quest'anno aveva anticipato che il reboot dell'MCU avrebbe acceso le cineprese all'inizio del 2024.

La finestra di inizio di produzione a gennaio 2024 per Fantastici Quattro ora come ora è ovviamente soggetta ad eventuali modifiche o slittamenti qualora lo sciopero dovesse protrarsi per più di sei mesi. Tuttavia, gli addetti ai lavori ritengono che questa eventualità sia altamente improbabile: a questo proposito vs notato che l'ultimo sciopero WGA è durato tre mesi, dal 5 novembre 2007 al 12 febbraio 2008. Sfortunatamente per i più affamati di novità, purtroppo, l'Hollywood Reporter nella sua pubblicazione non offre alcuna indicazione sul casting del film: le ultime indiscrezioni avevano parlato di Margot Robbie come Donna Invisibile mentre per quanto riguarda la storia Fantastici 4 dovrebbe includere diversi araldi di Galactus.

Fantastici 4 ha una data d'uscita fissata al 14 febbraio 2025.