Fantastici 4, svelato il look originale di John Krasinski in Doctor Strange 2

Oltre alle nuove foto inedite di Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch, in queste ore sul web sono trapelati anche alcuni interessanti concept art di Doctor Strange nel Multiverso della Follia dedicati al Mr Fantastic di John Krasinski.

In concept art, che potete visionare sul social network X cliccando sul link della fonte che trovate in calce all'articolo, mostrano uno sguardo ai diversi modelli di costumi realizzati per il cameo di Reed Richards: tra questi, i fan della Marvel Comics troveranno anche una versione blu e bianca che richiama il costume classico dei Fantastici Quattro, e che avrebbe conferito al cameo di John Krasinski un look decisamente più vintage.

Ricordiamo che Reed Richards e i Fantastici Quattro torneranno molto presto nella Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe, con il primo film della saga prodotto dai Marvel Studios attualmente in sviluppo. A causa degli scioperi del sindacato degli sceneggiatori WGA e del sindacato degli attori SAG gli aggiornamenti ufficiali sul film si sono interrotti, ma le indiscrezioni non mancano e in questi giorni si è parlato di un possibile cambio di regista per Fantastici 4.

Nel frattempo, anche la saga di Doctor Strange è destinata a continuare e soprattutto a giocare un ruolo rilevante in vista di Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars: per altre letture, scoprite quale fumetto Marvel ispirerà la storia di Doctor Stranger 3.