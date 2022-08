Fantastici 4: svelata l'identità del regista? E' una 'vecchia' conoscenza del MCU

Le ultime novità riguardati l'attesissimo Fantastici 4 sono arrivate da Kevin Feige, quando qualche settimana fa il presidente dei Marvel Studios lasciò intuire che il film non sarebbe stata una storia di origini, ma adesso nuove indiscrezioni arrivano dal dietro le quinte del MCU.

Secondo quanto riportato in questi minuti da The Direct, noto portale molto vicino al MCU e solitamente affidabile, i Marvel Studios avrebbero definitivamente scelto il regista di Fantastici Quattro: il sito cita delle 'fonti anonime' con informazioni di prima mano sulla faccenda, e rivela che a dirigere il reboot della saga cinematografica della Prima Famiglia Marvel sarà il regista di WandaVision Matt Shakman.

Certo non un nome clamoroso e roboante come quello del rumoreggiato Steven Spielberg, e sicuramente molto lontano dal profilo di regista-star che secondo le indiscrezioni i Marvel Studios stavano cercando per uno dei loro progetti più importanti e attesi di sempre, ma comunque i fan del MCU non rimarranno delusi, considerato quanto è stato apprezzato il lavoro di Shakman sulla serie tv con Elizabeth Olsen e Paul Bettany, plurinominata agli Emmy Awards.

In precedenza, lo ricordiamo, Fantastici 4 era stato affidato a Jon Watts, ma il regista della trilogia di Spider-Man con Tom Holland ha abbandonato il progetto per prendersi una pausa dai supereroi e concentrarsi sulla sua nuova serie tv originale per Disney Plus ambientata nel mondo di Star Wars, intitolata Skeleton Crew. Secondo le indiscrezioni Watts, rimasto assolutamente in buoni rapporti con Kevin Feige e compagnia, dovrebbe comunque tornare in casa Marvel per dirigere i prossimi film dedicati a Peter Parker.

Nel frattempo, diteci: cosa ne pensate del nuovo nome fatto per la regia di Fantastici 4?