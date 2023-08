Fantastici 4, Sue Storm sarà la vera protagonista della storia del film Marvel?

Mentre continua la confusione sul casting di Fantastici Quattro, con Adam Driver forse ancora in lizza per la parte di Reed Richards, un nuovo rumor sul film Marvel Studios anticipa l'importanza del ruolo di Sue Storm, alias la Donna Invisibile.

Secondo il noto insider DanielRPK, dal curriculum rispettabile in fatto di scoop e anticipazioni, Sue Storm alias la Donna Invisibile sarà la protagonista di Fantastici 4, fungendo da perno principale della storia. Come forse ricorderete, i rapporti iniziali sul casting del film affermavano che i Marvel Studios avevano in programma di scegliere come prima cosa l'attrice per questo personaggio, per poi costruire intorno a lei il resto del team, un dettaglio che potrebbe incastrarsi bene con il rumor pubblicato da Daniel RPK. Al momento in cui scrivo, tuttavia, queste indiscrezioni devono ancora essere confermate dalla Disney, quindi si consiglia ai fan di prendere la notizia con le dovute precauzioni.

Tra le altre cose, non è ancora noto chi interpreterà Sue Storm in Fantastici 4: i rapporti affermano che i Marvel Studios e il regista Matt Shakman vorrebbero affidare il ruolo a Margot Robbie, fresca del successo di Barbie, mentre altre attrici apparentemente in lizza per la parte sono Vanessa Kirby, recentemente apparsa in Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte uno, e Jodie Comer di The last duel.

Fantastici 4 uscirà il 2 maggio 2025. Continuate a seguirci per tutti i prossimi aggiornamenti e indiscrezioni.