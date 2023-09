Fantastici 4, una star di Oppenheimer è stata scelta per Dottor Destino?

Dopo le ultime indiscrezioni sul casting de La cosa per Fantastici 4, torniamo a parlare dell'attesissimo film dei Marvel Studios intercettando nuove voci di corridoio riguardo all'amatissimo villain Dottor Destino.

Stando ai rumor sulla trama di Fantastici 4, che porterà per la prima volta il supergruppo dei fumetti Marvel Comics all'interno del canone del Marvel Cinematic Universe, il film prodotto da Kevin Feige includerà anche la partecipazione di Dottor Destino, un personaggio fondamentale nel mondo dei Fantastici Quattro e arcinemico di Reed Richards, nonché protagonista della versione a fumetti del crossover Secret Wars che ispirerà il film Avengers: Secret Wars, capitolo conclusivo della Saga del Multiverso.

In queste ore, infatti, sia il portale Giant Freakin Robot che il famoso scooper Jeff Sneider hanno anticipato che la star di Oppenheimer Josh Hartnett sia stato preso in considerazione per il ruolo di Doctor Destino nel prossimo reboot targato MCU: è interessante notare inoltre che Sneider, che in passato si è fatto portavoce di numerosi scoop affidabili, afferma che Destino avrà solo un ruolo minore nel primo film di Fantastici Quattro, e sarà introdotto nei momenti finali della storia o durante una scena post-crediti - una scelta non così fuori dal mondo, considerando che il villain principale del film (secondo i rumor) dovrebbe essere Galactus e che Dottor Destino è già stato il cattivo di tutti i precedenti tre film live-action di Fantastici 4 (in cui fu interpretato da Julian McMahon e da Toby Kebbell).

Ricordiamo che secondo le fonti interne Vanessa Kirby ha firmato per il ruolo di Sue Storm prima dell'inizio degli scioperi di Hollywood, dopo i quali i Marvel Studios proveranno una seconda volta a prendere contatto con Adam Driver per offrirgli il ruolo di Mr Fantastic.

Fantastici 4 uscirà il 2 maggio 2025.