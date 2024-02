Fantastici 4, conoscete il disastroso film dimenticato del 1994?

La febbre per i Fantastici 4 sta salendo rapidamente grazie al nuovo film del MCU The Fantastic 4, che uscirà a luglio 2025, e in queste ore molti nuovi appassionati hanno mostrato interesse per il film perduto dei Fantastici 4 del 1994.

Il pubblico di oggi conosce certamente il disastroso reboot Fantastic Four del 2015, e magari i più 'anziani' hanno anche visto i due film Fantastici 4 e Fantastici Quattro e Silver Surfer del 2005 e del 2007, ma non sono in molti a ricordare che la Prima Famiglia Marvel sfiorò il debutto sul grande schermo nel 1994.

Realizzato con un budget di appena 1 milione di dollari, e secondo le voci di corridoio fatto solo perché il produttore Bernd Eichinger potesse mantenere i diritti di sfruttamento cinematografico sui personaggi, dato che dopo oltre una certa data quelli sarebbero scaduti (cosa più volte negata dal produttore nel corso degli anni), il film fu bocciato da tutti coloro (pochi) che lo videro dietro le quinte, incluso il co-creatore dei Fantastici 4 Stan Lee, e infatti dopo qualche tentativo Eichinger fu costretto ad informare il regista Oley Sassone che il suo Fantastici 4 non sarebbe mai uscito.

Addirittura il produttore della Fox Avi Arad, che nel frattempo aveva acquisito i diritti dei personaggi, preoccupato che un giorno il film avrebbe visto la luce danneggiando irrimediabilmente il brand, ne acquistò tutti i diritti e lo distrusse...ma da allora alcune copie pirata iniziarono a circolare online, portando il titolo ad occupare un posto speciale nei fan di lunga data. Oggi l'attore Joseph Culp, che interpretò Dottor Destino nel film perduto, ha commentato un video che esplora la creazione del titolo:"È fantastico. Grazie mille per aver realizzato questa meravigliosa ricostruzione della storia dei primi Fantastici Quattro", ha detto. "Nel trentesimo anniversario del nostro film bisogna dire la verità e il film deve uscire. Brindiamo al futuro, amico mio. Con affetto, Dottor Destino."

Il cast del film cancellato dei Fantastici Quattro includeva anche Alex Hyde-White nei panni di Reed Richards, Rebecca Staab nei panni di Sue Storm, Jay Underwood nei panni di Johnny Storm e Michael Bailey Smith nei panni di Ben Grimm. E chissà che anche loro non esistano da qualche parte nel grande Multiverso del MCU.

Nel frattempo, in casa Marvel Studios si parla già di un possibile spin-off su Silver Surfer.