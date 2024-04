Fantastici 4, una star del cast commenta: 'Matt Shakman ha una visione brillante'

Il film dei Fantastici 4 dei Marvel Studios è senza dubbio uno dei titoli più attesi di sempre dai fan del Marvel Cinematic Universe, fin da quando la saga di Kevin Feige ha avuto il via nel lontano 2008, e con la data d'uscita fissata al 25 luglio 2025 è quasi tutto pronto per iniziare le riprese.

A questo proposito, in una recente intervista promozionale, l'attore Joseph Quinn, scelto per la parte di Johnny Storm/La Torcia Umana, ha parlato delle motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la parte nel nuovo film Marvel e ha anche anticipato la 'visione brillante' con la quale il regista Matt Shakman, autore di WandaVision per i Marvel Studios e Disney+ e di Monarch: Legacy of the Monsters per Legendary Pictures e Apple TV+, sta sviluppando il progetto.

"È semplicemente pazzesco. Sono davvero emozionato per questo progetto, ancora non riesco a credere di farne parte. Abbiamo un cast davvero fantastico, senza giochi di parole. Quando ho parlato con Matt, il regista, ho capito che aveva una visione brillante per questo progetto, e quando ho saputo quali altri attori sarebbero stati a bordo, non ho esitato neanche per un momento, è stata una decisione facile. Volevo assolutamente far parte di questo film."

