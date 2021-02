Fantastici 4: uno spot fa impazzire i fan al Super Bowl, ma Marvel non c'entra

Li abbiamo attesi per anni e li attenderemo ancora, ma stavolta almeno abbiamo la certezza che arriveranno: i Fantastici 4 sono finalmente pronti a sbarcare nel Marvel Cinematic Universe, ma i fan devono ora convivere con la consapevolezza del fatto che ci sarà da attendere ancora un bel po' prima di vedere qualcosa di concreto.

Nel frattempo, comunque, le antenne sono ben drizzate e l'allerta è ai massimi storici: capita così che, durante un evento come il Super Bowl durante il quale, solitamente, sorprese di questo tipo non mancano di certo, uno spot teoricamente innocuo faccia battere i cuori dei tanti fan in trepidante attesa.

Lo spot in questione ha però ben poco a che vedere con Marvel: si tratta infatti di una pubblicità di SpaceX, l'azienda creata da Elon Musk allo scopo di rendere alla portata di tutti i viaggi nello spazio: l'estetica dello spot diretto da Bryce Dallas Howard ricorda in effetti molto da vicino quella generalmente associata a Reed Richards e soci e, da questo punto di vista, la A resa graficamente come 4 nel logo dell'azienda fa ovviamente il resto.

Piccola delusione, dunque, per i tanti fan che avevano già cominciato a sognare: nell'attesa di tempi migliori, comunque, una fan-art ha confermato che John Krasinski sarebbe un perfetto Reed Richards; Kevin Feige, invece, si è detto dispiaciuto del fatto che Iron Man non incontrerà i Fantastici 4.