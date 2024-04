Fantastici 4, ci sarà anche Silver Surfer Norrin Radd? LaKeith Stanfield l'ha fatta grossa

Fantastici 4 dei Marvel Studios sta rapidamente prendendo forma davanti ai nostri occhi, in vista dell'inizio delle riprese fissato per le prossime settimane, ma nel frattempo i rumor e le indiscrezioni continuano ad essere all'ordine del giorno.

Come di certo saprete nelle scorse settimane, in uno degli annunci di casting più chiacchierati degli ultimi anni, abbiamo appreso che Julia Garner si è unita al cast di I Fantastici Quattro dei Marvel Studios come versione femminile di Silver Surfer, dato che interpreterà il personaggio dei fumetti Marvel Shalla-Bal, una degli araldi di Galactus che rappresenta sulle pagine della Casa delle Idee una variante rispetto all'originale Silver Surfer Norrin Radd. Ora però il famoso insider Daniel Richtman riferisce che Norrin Radd farà parte del film di Fantastici 4 e sarà presentato nel MCU insieme a Shalla-Bal.

Chi lo interpreterà? Al momento non è dato saperlo, ma a questo punto ci torna immediatamente in mente il recente post dell'attore LaKeith Stanfield, che all'indomani dell'annuncio di Julia Garner come Silver Surfer femminile aveva dichiarato: "Pensavo che Silver Surfer sarei stato io". Sommato allo scoop di Richtman, ora, molti fan hanno rivalutato il post della star di Atlanta e sospettano che l'attore si sia lasciato sfuggire un dettaglio non da poco, e cioè che sarà lui ad interpretare Norrin Radd.

Attualmente si tratta di speculazioni quindi sarebbe meglio non metterci la mano sul fuoco, ma vi terremo certamente aggiornati: le riprese di Fantastici 4 inizieranno molto presto, con la data d'uscita fissata al 25 luglio 2025.

Su The Beekeeper - Dvd è uno dei più venduti di oggi.