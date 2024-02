Fantastici 4, ci saranno Silver Surfer e Galactus? I rumor sul film MCU

Finalmente il film sui Fantastici 4 sappiamo essere una concreta realtà. Negli anni nell'MCU si è sempre speculato riguardo a questa fantomatica pellicola, su chi potessero essere gli interpreti principali fino ad arrivare ad intuire chi avrebbe avuto la possibilità (o il coraggio) di dirigere il progetto, specie dopo la delusione del 2015.

Diciamo questo perché finalmente sappiamo che Pedro Pascal sarà Reed Richards in Fantastici 4, ed anche perché ora si possono aprire tante altre possibilità su quali altri personaggi celebri potrebbero comparire nella pellicola, che uscirà nelle sale soltanto nel 2025.

Secondo alcune voci infatti, il nuovo film potrebbe presentare al pubblico Galactus come antagonista principale, ed al suo fianco dovrebbe esserci anche Silver Surfer, che già è stato trasposto in live-action grazie alla pellicola del 2007.

Ulteriori rumor vorrebbero che i Marvel Studios stiano cercando in tutti i modi di ottenere Javier Bardem per il ruolo del villain, tuttavia ancora non è chiaro chi potrebbe invece prestarsi ad impersonare il servitore del perfido divoratore di mondi. Tra l'altro, sempre ascoltando delle voci, ne I Fantastici 4 farà la sua comparsa anche il dottor Destino, ma non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo.

Voi che ne pensate? In attesa di saperne di più: avete già visto il trailer di Deadpool & Wolverine?