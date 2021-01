I Fantastici 4 e Silver Surfer, un fan re-immagina il poster come una cover di un fumetto

L'anno precedente all'uscita internazionale del primo e storico Iron Man di Jon Favreau, apripista di quello che sarebbe poi stato conosciuto ed è tutt'ora noto come Marvel Cinematic Universe, la Fox usciva al cinema con I Fantastici 4 e Silver Surfer, secondo capitolo del franchise di poco successo diretto da Tim Story.

A quattordici anni di distanza dalla release originale del film e dopo poco più di un mese dall'annuncio ufficiale del reboot MCU dei Fantastici 4 diretto da Jon Watts, un artista web ha deciso di omaggiare il cinecomic vecchia scuola di Tim Story re-immaginandone la locandina cinematografica come se fosse il numero di un volume di una serie a fumetti Marvel dedicata proprio al Quartetto di Supereroi.



Il risultato è molto interessante perché concettualmente procede al contrario di come si farebbe normalmente, citando il film. John Black, che è l'artista in questione, scrive e spiega in didascalia: "So che questo film non è proprio il massimo, ma volevo solo disegnare i Fantastici 4! Ed è anche una giornata fantastica! Mi sono molto divertito a migliorare il poster".



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo al nostro speciale dedicato alle trasposizione cinematografiche dei Fantastici 4. Fateci come sempre sapere la vostra opinione nei commenti in calce alla notizia.