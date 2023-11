Fantastici 4, Silver Surfer sarà una donna? La teoria e i precedenti

Se l'indiscrezione che assisteremo a un triangolo amoroso in Fantastici 4 non vi è bastata, eccone un'altra, ancor più sorprendente: nella pellicola MCU, Silver Surfer potrebbe essere una donna.

Ad annunciarlo è Jeff Sneider, scooper del podcast The Hot Mic; inoltre, in precedenza ha aggiunto non soltanto che Galactus sarà l'antagonista della storia, ma perfino che il personaggio sarà interpretato da Javier Bardem (ricordato per The Counselor - Il procuratore, Madre!, Dune e La sirenetta). Ovviamente, informazioni simili vanno prese con le pinze fino all'ufficialità definitiva.

All'idea di un Silver Surfer donna, la reazione ricorrente potrebbe essere questa: il Marvel Cinematic Universe non sa più cosa inventarsi, e, nel tentativo di risultare politicamente corretto, finisce col mutare irrimediabilmente trama e personaggi; eppure, l'antagonista "al femminile" è già comparso sulle pagine dei fumetti: ci riferiamo a Silver Surfer di Earth-829 (noto anche come Juno), mentre il fumetto in cui appare è Hercules: Twilight of a God del 2010.

Ma chi è Silver Sulfer? Alter ego di Norrin Radd, si tratta di un alieno umanoide con la pelle metallica, in grado di viaggiare nell'universo grazie alla peculiare imbarcazione. Tra i suoi poteri, invece, spiccano il Potere Cosmico (donatogli da Galactus), la capacità di viaggiare nel tempo e la velocità estremamente maggiore rispetto a quella della luce; inoltre, la sua forza sovraumana gli permette di sollevare gli oggetti più spropositati. Il suo debutto coincide col volume uno di The Fantastic Four, nel 1966.

