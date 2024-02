Fantastici 4, ci siamo! Un elemento sembra confermare l'arrivo di Pedro Pascal

Quanto ci sta facendo soffrire il casting del film sui Fantastici 4? L'esordio di Reed Richards e soci nel Marvel Cinematic Universe (al netto di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, s'intende) è atteso come un evento epocale da parte di una fanbase alla disperata ricerca di conferme sui nomi fatti finora.

Nomi tra cui spicca quello di Pedro Pascal: la star di The Last of Us sembra ormai aver scavalcato di prepotenza i vari John Krasinski e Adam Driver nelle preferenze degli Studios (anche stando a quanto ci ha svelato un insider solo pochi giorni fa), ma al momento gli annunci ufficiali ancora latitano... Per quanto, in queste ore, un elemento potrebbe averci fornito la certezza che cercavamo.

Sul sito della fondazione SAG, alla quale Pascal è iscritto come gran parte dei suoi colleghi, la biografia dell'attore di Narcos e Game of Thrones ci parla di impegni con il Marvel Cinematic Universe previsti per il 2024. Certo, mai dare troppe cose per scontate in questi casi, ma a questo punto sembra davvero improbabile che si possa trattare di qualcosa che non implichi l'inizio dei lavori su questo attesissimo film sui Fantastici 4. Sarà quindi davvero Pedro Pascal il nostro Mr. Fantastic? Voi, intanto, fateci sapere nei commenti se approvereste la scelta degli Studios!