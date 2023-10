Fantastici 4, scelti gli attori! Il regista conferma quando ci saranno annuncio e riprese

Grosse novità per il reboot dei Fantastici 4 dei Marvel Studios: in queste ore, infatti, il regista Matt Shakman ha rivelato che il Marvel Cinematic Universe ha trovato ufficialmente gli attori del il film, in vista di una nuova data per l'inizio delle riprese.

Parlando con Collider, infatti, Shakman - che è stato confermato alla regia di Fantastici 4, nonostante le ultime indiscrezioni che ne avevano paventato l'uscita - ha svelato che il cast di Fantastici 4 è stato deciso e che sarà annunciato dopo la fine dello sciopero degli attori SAG: labbra cucite fino a quel momento su quali star interpreteranno gli amatissimi supereroi Marvel - ma stando alle indiscrezioni sappiamo che Vanessa Kirby dovrebbe essere Sue Storm - ma nel frattempo Shakman si è detto molto entusiasta del progetto, che sarà diverso da qualsiasi cosa i fan abbiano visto finora.

"È un mondo fantastico in cui trovarsi. La sceneggiatura è fantastica, i personaggi sono brillanti. Sono super emozionato. Sono ovviamente molto felice ora che lo sciopero degli sceneggiatori si è risolto, così da permetterci di tornare a lavoro con Josh Friedman, il nostro straordinario sceneggiatore", ha spiegato Shakman. "Sicuramente inizieremo le riprese l'anno prossimo, probabilmente in primavera. A Londra, ai Pinewood.. Sarà un film totalmente diverso da ciò che si è visto finora. Vorrei poter dire di più, davvero, ma posso anticipare che stiamo facendo le cose in modo molto diverso dal punto di vista della storia. Sono convinto che sarà diverso da qualsiasi cosa abbiate mai visto prima, certamente diverso da qualsiasi cosa Marvel tu abbia mai visto prima."

Fantastici 4 è atteso al momento per il 2 maggio 2025, continuate a seguirci per tutti i prossimi aggiornamenti.