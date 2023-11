Fantastici 4: tutto quello che sappiamo sul film Marvel dopo i recenti annunci

Che cosa sappiamo su Fantastici Quattro? Dopo i clamorosi annunci emersi nei giorni scorsi, in questo articolo vi forniamo un rapido riepilogo di tutto quello che dovete sapere sull'attesissimo film dei Marvel Studios.

L'uscita di Fantastici Quattro è attualmente prevista per il 2 maggio 2025, come parte della Fase 6 dell'MCU e della Saga del Multiverso: il film è stato assegnato inizialmente alla regia di Jon Watts, ma in un secondo momento l'autore della trilogia Home di Spider-Man con Tom Holland (che dovrebbe tornare per dirigere anche Spider-Man 4 e la prossima trilogia del franchise) ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dei supereroi e ha lasciato oneri e onori al regista Matt Shakman, autore di WandaVision, Il trono di spade e Monarch: Legacy of Monsters tre volte candidato agli Emmy che dirigerà da una sceneggiatura di Josh Friedman (Avatar: The Way of Water).

Il cast non è ancora stato reso noto ufficialmente, ma in base alle ultime novità la strada sembra viaggiare puntare in direzione di:

Reed Richards/Mr Fantastic - Pedro Pascal è in trattative ufficiali per la parte, dopo che negli scorsi mesi si erano fatti i nome di Adam Driver (Ferrari), Matt Smith (House of the Dragon), Penn Badgley (You) e Dev Patel.

- Pedro Pascal è in trattative ufficiali per la parte, dopo che negli scorsi mesi si erano fatti i nome di Adam Driver (Ferrari), Matt Smith (House of the Dragon), Penn Badgley (You) e Dev Patel. Sue Storm/Donna Invisibile - le indiscrezioni vogliono la star di Mission: Impossible – Dead Reckoning e Napoleon Vanessa Kirby nel ruolo di Susan Storm: molti insider sono certi che l'attrice abbia già firmato prima dello sciopero degli attori SAG, e in precedenza era stato confermato che la Marvel avrebbe scelto prima l'attrice per la Donna Invisibile al fine di costruire l'intero cast intorno a lei (dato che, a quanto pare, la sceneggiatura del film avrà al centro proprio Sue Storm). Le precedenti attrici che hanno ruotato intorno alla parte sono Rachel Brosnahan (che da allora è stata scelta per il ruolo di Lois Lane in Superman: Legacy di James Gunn), Lily James (Pam & Tommy), Amanda Seyfried (The Dropout), Phillipa Soo (Hamilton), Saoirse Ronan (See How They Corri) e Jodie Comer (Free Guy).

- le indiscrezioni vogliono la star di Mission: Impossible – Dead Reckoning e Napoleon Vanessa Kirby nel ruolo di Susan Storm: molti insider sono certi che l'attrice abbia già firmato prima dello sciopero degli attori SAG, e in precedenza era stato confermato che la Marvel avrebbe scelto prima l'attrice per la Donna Invisibile al fine di costruire l'intero cast intorno a lei (dato che, a quanto pare, la sceneggiatura del film avrà al centro proprio Sue Storm). Le precedenti attrici che hanno ruotato intorno alla parte sono Rachel Brosnahan (che da allora è stata scelta per il ruolo di Lois Lane in Superman: Legacy di James Gunn), Lily James (Pam & Tommy), Amanda Seyfried (The Dropout), Phillipa Soo (Hamilton), Saoirse Ronan (See How They Corri) e Jodie Comer (Free Guy). Johnny Storm/ Torica Umana - sempre in base alle indiscrezioni, il ruolo è stato assegnato alla star di Joseph Quinn, che avrebbe superato altri illustri concorrenti come il candidato all'Oscar Paul Mescal (Aftersun), il candidato all'Oscar Austin Butler (Elvis), Zac Efron (The Iron Claw), Rudy Pankow (Outer Banks) e i colleghi di Stranger Things Joe Keery e Dacre Montgomery.

- sempre in base alle indiscrezioni, il ruolo è stato assegnato alla star di Joseph Quinn, che avrebbe superato altri illustri concorrenti come il candidato all'Oscar Paul Mescal (Aftersun), il candidato all'Oscar Austin Butler (Elvis), Zac Efron (The Iron Claw), Rudy Pankow (Outer Banks) e i colleghi di Stranger Things Joe Keery e Dacre Montgomery. Ben Grimm/La Cosa - il quarto membro del gruppo dovrebbe essere stato affidato ad Ebon Moss-Bachrach - meglio conosciuto per i ruoli in The Punisher, Girls e soprattutto Richie Jerimovich, il burbero chef dal cuore d'oro co-protagonista della pluripremiata serie tv The Bear di FX. Tra gli altri nomi emersi per la parte anche Daveed Diggs (Hamilton), Jason Segel (Shrinking), Alan Ritchson (Reacher) e John Cena (Peacemaker).

Passando oltre, il villain del primo film di Fantastici 4 dovrebbe essere Galactus, e con lui ci sarà anche l'immancabile Araldo Silver Surfer, mentre l'amatissimo Dottor Destino pare essere destinato ad apparire nei titoli di coda in vista di un ruolo più importante nel futuro della saga. Secondo le indiscrezioni, Antonio Banderas e Javier Bardem sono in lizza per Galactus, mentre per Destino in passato è stato fatto il nome della star di Oppenheimer Josh Hartnett. Infine, per quanto riguarda la storia, Kevin Feige ha confermato che Fantastici 4 non sarà un film di origini, con i principali scooper online che parlano di un'avventura cosmica e una trama probabilmente basata sui viaggi del tempo.

Naturalmente vi terremo aggiornati con tutte le novità, continuate a seguire i canali di Everyeye.