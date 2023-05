Fantastici 4, saltata la trattativa con Emma Stone per la Donna Invisibile?

I Fantastici 4 vantano probabilmente il totocasting più accanito della storia del Marvel Cinematic Universe: da John Krasinski ed Emily Blunt ad Adam Driver, Margot Robbie e tanti altri, praticamente mezza Hollywood è stata accostata al quartetto più famoso del franchise. Oggi, dunque, è stato il turno di Emma Stone.

Mentre una fan-art immagina Margot Robbie come Donna Invisibile dell'MCU, alcuni rumor parlano infatti di una trattativa tra gli Studios e l'attrice di La La Land che sarebbe naufragata dopo essere arrivata a uno stadio anche piuttosto avanzato, il che lascia intendere quanto (il condizionale, chiaramente, è sempre d'obbligo) Kevin Feige e soci puntassero fortemente sull'attrice premio Oscar per il ruolo.

Al momento non sono arrivate smentite o conferme da nessuna delle due parti (e visto l'esito della presunta trattativa sarà piuttosto difficile che arrivino in futuro): le stesse voci, però, specificano che l'accordo tra produzione e attrice sarebbe saltato per questioni economiche, con Stone che avrebbe ritenuto inadeguata l'offerta degli Studios magari anche in relazione alla durata dell'accordo (l'MCU, ricordiamo, impegna gli attori coinvolti per un bel po' di anni, almeno per ruoli di questa levatura). Cosa ne dite? Pensate che Emma Stone sarebbe stata la scelta giusta? Diteci la vostra nei commenti! Altri rumor, intanto, parlando di Dante Ferretti come possibile scenografo di Fantastici 4.