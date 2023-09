Fantastici 4, il ruolo di Reed Richards offerto anche a...Jake Gyllenhaal?!

Il nuovo film dei Fantastici 4, il primo realizzato dai Marvel Studios e inserito nel canone del Marvel Cinematic Universe, è ancora alla ricerca del suo protagonista, l'attore che interpreterà Reed Richards alias Mr Fantastic.

Se gli insider sono sicuri che Vanessa Kirby abbia già firmato per il ruolo di Sue Storm prima dell'inizio degli scioperi di Hollywood, ci sono solo rumor in merito alla star che interpreterà Dottor Destino e all'attore che si trasformerà nella Cosa, ma la parte che sta davvero creando grattacapi ai Marvel Studios sarebbe, apparentemente, quella del leader del gruppo, lo scienziato elastico Reed Richards: per il personaggio infatti nelle scorse settimane e mesi sono stati fatti tantissimi nomi, da Dev Patel a Matt Smith passando per il possibile primo candidato Adam Driver, ma ora stando ad un post dell'attendibile insider My time to shine hello il ruolo sarebbe stato offerto anche a Jake Gyllenhaal.

"Le mie fonti mi dicono che, poco prima degli scioperi, Matt Smith si è definitivamente tirato fuori dal progetto, e uno degli ultimi attori ad aver ricevuto l'offerta per interpretare Mr Fantastic è stato nientemeno che Jake Gyllenhaal", si legge nel post che lo scooper ha pubblicato sulla sua pagina del social network X, che nota anche ciò che tutti i fan avranno pensato aprendo il nostro articolo: l'attore infatti è già apparso nel MCU nei panni del villain Mysterio di Spider-Man: Far From Home, ma un suo eventuale casting come leader dei Fantastici 4 non dovrebbe sorprendere più di tanti gli appassionati della saga: in precedenza, infatti, anche l'attrice Gemma Chan ha recitato in due ruoli diversi nel MCU, in Captain Marvel nel ruolo di Minn-Erva e in Eternals nel ruolo di Sersi.

Ovviamente il casting di Fantastici 4 sarà annunciato solo dopo la fine degli scioperi, quindi fino a quel momento non si potranno avere certezze.