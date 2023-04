Fantastici 4, i rumor svelano anche le star in lizza per il ruolo della Donna Invisibile

A poche ore dall''annuncio', arrivato da alcuni dei principali insider di settore e quindi tutt'altro che ufficiale, che vuole Adam Driver come Reed Richards del MCU, le indiscrezioni fanno luce anche sulla corsa al ruolo di Sue Storm, alias Donna Invisibile, nell'atteso reboot dei Fantastici 4.

Secondo la scooper Grace Randolph (non certo la più accreditata del settore, lo sappiamo, ma a sua difesa va detto che in passato qualche scoop l'ha 'azzeccato' anche lei), la star di Mission: Impossible - Fallout Vanessa Kirby è attualmente in cima alla lista dei desideri dei Marvel Studios: tra i numerosi crediti dell'attrice, che quest'anno sarà rivista nel prossimo Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning: Parte Uno e in Napoleone di Ridley Scott - ricordiamo anche Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, The Crown ed Everest. Le fonti della Randolph però hanno parlato anche di altre potenziali scelte per la parte, che spaziano tra Mila Kunis (Il cigno nero), Allison Williams (M3GAN) e Jodie Comer (Free Guy, The Last Duel).

Secondo quanto riferito, il casting per il reboot dei Fantastici Quattro dei Marvel Studios è iniziato a febbraio e all'epoca è stato riferito che "la strategia prevede di scegliere prima di tutto l'attrice per Sue Storm, e poi costruire il resto del team intorno alla sua figura." Al momento non ci sono informazioni ufficiali sulla produzione MCU diretta dal regista di WandaVision Matt Shakman, sebbene le ultime voci di corridoio abbiano una storia ambientata negli anni '60 per i nuovi Fantastici 4 e una trama cosmica che coinvolgerà anche Silver Surfer e Galactus.

Vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.