Fantastici 4, nuovo rumor: i Marvel Studios avrebbero offerto un ruolo ad Adam Driver!

Dopo le parole di Emily Blunt dei giorni scorsi, riguardo ad un eventuale casting di John Krasinski per il ruolo di Reed Richards, oggi torniamo a parlare dell'attesissima pellicola dei Fantastici 4.

Secondo gli ultimi rumor, qualche tempo fa i Marvel Studios avrebbero proposto alla star della nuova trilogia di Star Wars Adam Driver un ruolo in Fantastici 4. Come riportato da The Hot Mic (tramite Murphy's Multiverse), il ruolo in questione non sarebbe stato specificato, ma l'incontro sarebbe avvenuto mesi fa.

Driver ha vestito i panni di Kylo Ren in Star Wars ed ha quindi già collaborato con Disney, cosa che andrebbe tutta a suo favore. Ma andando un pò più nello specifico, quale personaggio Marvel potrebbe interpretare l'attore? Secondo molti, niente di meno che il Dottor Destino.

Victor Von Doom è uno dei villain più potenti e complessi dei fumetti Marvel, e i fan stanno aspettando il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe da parecchio tempo, dopo la fusione Disney-Fox. Il casting di Doom è fondamentale, non solo per la pellicola dei Fantastici Quattro, che vi ricordiamo è stata rinviata al 2025, ma anche per l'attesissimo Avengers: Secret Wars. Inoltre, il talento di Driver, che ha già dimostrato di poter essere parecchio temibile anche indossando una maschera, è fuori discussione.

Ma voi cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti!