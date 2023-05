Fantastici 4, rumor clamoroso: Dante Ferretti potrebbe essere lo scenografo del film!

I rumor riguardanti il film su I Fantastici 4 continuano a rincorrersi. Tra cambi di registi, nuovi sceneggiatori e ricerca costante di attori abbastanza adatti a ruoli così iconici sembra che i Marvel Studios stiano dando tantissima attenzione anche al comparto tecnico del film coinvolgendo un maestro.

Secondo quanto fatto trapelare dall'insider Daniel Richtman e dai profili ImdbPro, lo storico scenografo di Federico Fellini e tre volte vincitore del premio Oscar Dante Ferretti sarebbe stato coinvolto nella realizzazione del nuovo film de I Fantastici 4. Se la notizia venisse ufficialmente confermata sarebbe un colpo grosso per i Marvel Studios ma soprattutto la conferma di una indiscrezione che gira di diverso tempo riguardo la possibile trama del film.

Secondo alcuni rumor, infatti, i Fantastici 4 potrebbero essere ambientati negli anni 60' non si sa se dell'universo che il pubblico conosce o in un'altra dimensione. Anche in questo caso parliamo di voci di corridoio non ufficialmente confermate. Nel caso in cui l'indiscrezione riguardo il coinvolgimento di Ferretti fosse vera, non sarebbe strano che il film fosse ambientato in quel periodo storico. Infatti, lo scenografo è famoso per essere un maestro delle ambientazioni d'epoca che l'hanno portato a vincere le statuette per The Aviator, Sweeney Todd e Hugo Cabret. I rumor non riguardano solo il comparto tecnico ma anche i casting dei ruoli principali. Sembra, addirittura, che Adam Driver abbia già firmato per il ruolo di Reed Richards ne I Fantastici 4.

I Marvel Studios si sarebbero fatti avanti per avere Margot Robbie come Donna Invisibile confermando quanto la casa di produzione stia puntando in alto per la pellicola. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!