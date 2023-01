Fantastici 4, rumor clamoroso: Adam Driver è la 'prima scelta' per Mr. Fantastic!

Sembra si stia arrivando a una scelta definitiva per il Reed Richards che diventerà fisso nel Marvel Cinematic Universe e la prima scelta sembra essere molto azzeccata. Dopo i rumor su Adam Driver, nuove indiscrezioni affermano con forza che sarebbe in prima linea per il ruolo di Mr. Fantastic nel film sui Fantastici 4.

Marvel Studios bussa alla porta: Adam Driver risponde, si spera. Perché nonostante i critici della trilogia sequel di Star Wars, in cui il personaggio di Kylo Ren (Adam Driver) è stato più oggetto di meme che di altro, l’attore ha dimostrato un’ascesa come pochi altri negli ultimi anni di Hollywood. Grazie alla sua bravura e poliedricità è riuscito a calarsi in molti ruoli diversi e a guardarlo bene, effettivamente, come Reed Richards sarebbe molto credibile. Sì, Adam Driver potrebbe diventare davvero l’uomo più intelligente della terra.

Lo confermerebbe un secondo rumor che, dopo l’iniziale ondata di indiscrezioni (niente affatto smentite), restringerebbe ora il campo, per Driver, al ruolo protagonista del team di super. Qualche settimana fa era arrivato infatti il rumor di un contatto fra Marvel Studios e Adam Driver per un ruolo principale nei Fantastici 4. Poteva essere Richards ma anche Victor Von Doom, il Dottor Destino, e la gran parte dei fan sembravano credere a questa seconda possibilità. Non a caso, all’indomani della notizia, una bellissima fan-art immaginava Adam Driver nei panni del Dottor Doom.

Ora Grace Randolph di Beyond the Trailer avrebbe confermato i precedenti rumor dell’insider Jeff Sneider, escludendo il villain e affermando che Driver sarebbe al primo posto nelle ultime fasi di casting per il ruolo di Richards. La stessa The Direct, che riporta la notizia, conferma tramite le sue fonti indipendenti che “Driver è la prima scelta di casting dei Marvel Studios per interpretare il nuovo Reed Richards”. Ora aspettiamo solo una conferma.

Come accogliereste la sua scelta contro altri candidati forti come Penn Badgely, John Krasinski e Diego Luna? Ditecelo nei commenti!