Fantastici 4, riscritture dell'ultimo minuto per la sceneggiatura del film MCU?

I rumor su Fantastici 4 dei Marvel Studios sono all'ordine del giorno, e l'ultimo aggiornamento dal dietro le quinte dell'attesissimo film del Marvel Cinematic Universe riguarda la stesura della sceneggiatura.

Secondo il noto insider Daniel Richtman e il portale rDCULeaks, che hanno diramato l'annuncio in collaborazione, la sceneggiatura di Fantastici 4 starebbe subendo un'altra riscrittura, con gli sceneggiatori nominati all'Oscar di The Disaster Artist e Colpa delle stelle Michael Weber e Scott Neustadter che sono stati chiamati a lavorare sul copione realizzato da Josh Friedman prima dell'inizio delle riprese. Non è dato sapere al momento quanto saranno estese e sostanziali queste riscritture, ma presumibilmente la storia non verrà completamente rinnovata in questa fase della produzione. A tal proposito, Richtman nota anche che la nuova sceneggiatura dovrebbe essere pronta "entro un mese circa", il che lascia intendere che gli accorgimenti portati da Weber e Neustadter saranno 'secondari'.

Nonostante precedenti rapporti indicassero che le riprese avrebbero dovuto iniziare intorno ad aprile, di recente abbiamo sentito che la produzione è stata rinviata al terzo trimestre del 2024, ovvero tra luglio e settembre: la necessità di rivedere la sceneggiatura potrebbe aver giocato un ruolo in questo posticipo, ma quel che è certo è che i Marvel Studios sembrano voler curare Fantastici 4 sotto ogni minimo dettaglio.

Il film è atteso per il 2 maggio 2025. Per altri contenuti ecco cosa ha detto Ebon Moss-Bachrach sul casting de La cosa.