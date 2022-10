Fantastici 4, il rinvio dell'uscita crea un divertente pattern per la saga cinematografica

I Marvel Studios hanno rinviato molti film in uscita nei prossimi anni, tra i quali anche l'attesissimo reboot dei Fantastici 4, inizialmente previsto per l'8 novembre 2024 ma adesso fissato al 14 febbraio 2025 in tempo per la festa di San Valentino.

Ma i fan sui social si sono immediatamente accorti di quello che è diventato un vero e proprio pattern per la saga cinematografica dei Fantastici Quattro: come forse ricorderete, infatti, il primo film di Fantastici Quattro arrivò nelle sale nel 2005, mentre il reboot diretto da Josh Trank Fantastic Four uscì al cinema nel 2015, e ora grazie alle modifiche del calendario dei Marvel Studios, Fantastici 4 uscirà nel 2025, a distanza di vent'anni dal capitolo originale del franchise; di conseguenza, nel XXI secolo i fan Marvel hanno avuto un reboot di Fantastici Quattro ogni dieci anni, con una precisione tale da far impallidire Kang il Conquistatore.

Tra gli altri titoli Marvel Studios rinviati negli scorse ore, ricordiamo anche Deadpool 3, che è slittato di due mesi dal 6 settembre 2024 all'8 novembre 2024, Blade, che è passato dal 3 novembre 2023 al 6 settembre 2024, e Avengers: Secret Wars, spostato da novembre 2025 a maggio 2026: di conseguenza la Saga del Multiverso durerà qualche mese in più rispetto a quanto annunciato al Comic-Con di San Diego, ma nel frattempo la Fase 4 si avvicina alla sua conclusione con Black Panther: Wakanda Forever, in uscita nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 9 novembre.

Ricordiamo infine che i Marvel Studios devono ancora annunciare il cast di Fantastici 4, e con questo nuovo rinvio probabilmente bisognerà attendere più del previsto per conoscere i prossimi supereroi del MCU.