Fantastici 4, quali erano gli altri registi in lizza per il film del MCU?

Sono giorni ricchi di indiscrezioni sul potenziale regista dei Fantastici 4 del MCU, e pare che ora i Marvel Studios siano vicini all'accordo con Matt Shakman... Ma chi erano gli altri nomi in lizza per la regia del film?

Dopo l'abbandono di Jon Watts come regista dei Fantastici 4 targati Marvel Studios, ci si è domandati a lungo chi avrebbe assunto la guida della pellicola sulla prima famiglia di supereroi di casa Marvel.

Le prime voci volevano l'interprete di Reed Richards in Doctor Strange nel Multiverso della Follia John Krasinski come possibile sostituto, ma nelle ultime ore sembrerebbe essere il regista di WandaVision Matt Shakman colui che ricoprirà tale ruolo.

Secondo quanto riportato da diverse testate, infatti, Shakman sarebbe vicinissimo all'accordo per dirigere il nuovo film dei Fantastici 4, ma a quanto pare non era l'unico candidato possibile.

Come si legge anche sull'HollywoodReporter, infatti, anche Reid Carolin (regista e sceneggiatore di Io e Lulù, nonché produttore e sceneggiatore dei film di Magic Mike) e Michael Matthews (Love and Monsters, Five Fingers for Marseilles) erano tra i papabili per la regia. In particolare, sembra che si fosse arrivati a un testa a testa tra Matthews e Shakman, ma che poi abbia prevalso quest'ultimo.

Ora quindi non resta che attendere l'ufficialità e vedere cosa ci riserverà I Fantastici 4 diretto da Matt Shakman.