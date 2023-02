Fantastici 4: il regista spiega perché ha abbandonato Star Trek per il film MCU

Il film dedicato ai Fantastici Quattro è indubbiamente uno dei più rumoreggiati e attesi di tutto il Marvel Cinematic Universe. Come ben sapete il cast della pellicola non è stato ancora rivelato, a differenza invece dell'identità del regista, che sarà Matt Shakman.

Ai tempi del suo annuncio però Shakman stava lavorando al quarto film di Star Trek della Paramount, che ha abbandonato proprio in favore del cinecomic dei Marvel Studios.

"Mi sono divertito molto a lavorare su 'Star Trek' per poco più di un anno, lavorando a stretto contatto con J.J. Abrams e tutti alla Paramount, e amo quel franchise, e amo il cast che J.J. ha messo insieme, è stato fantastico. E' stato un incredibile piacere lavorare con loro al quarto capitolo", ha rivelato Shakman in una nuova intervista con The Wrap, dove ha spiegato i motivi della sua scelta.

"Ma i film hanno viaggi e slanci diversi e gli orari sono un po' mutevoli, e quindi quando si è presentata l'opportunità dei 'Fantastici Quattro' è stata semplicemente troppo difficile da lasciar passare. Il poter tornare a casa alla Marvel, avevamo già lavorato insieme a "WandaVision", con quelle persone che sono dei collaboratori meravigliosi. È davvero una famiglia e sono molto simili per certi versi: entrambi sono stati lanciati negli anni '60, parlavano entrambi di ottimismo, di guardare alle stelle, della tecnologia che può risolvere tutto e riguardavano anche la famiglia — la famiglia che hai, la famiglia che crei. Quindi sono allineati per certi versi e parlano al mio cuore allo stesso modo, per questo sono entusiasta di lavorare a 'Fantastic Four'".

Per salutarvi, vi lasciamo con la fanart di Adam Driver come Mr. Fantastic.