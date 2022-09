Fantastici 4: dopo il regista, 'habemus' sceneggiatori!

Se a dirigere I Fantastici 4 avremo la vecchia conoscenza MCU Matt Shakman (regista di WandaVision) e nei panni della donna invisibile l'attrice britannica Jodie Comer, solo poche ore fa sono stati annunciati i nomi degli sceneggiatori del film.

Secondo una fonte a conoscenza del progetto, infatti, Jeff Kaplan e Ian Springer sono stati incaricati di scrivere la sceneggiatura della pellicola prevista per l'8 novembre 2024.

I Fantastici 4 uscirà al termine della Fase 5 Marvel, che si concluderà con Thunderbolts il 26 luglio del 2024. Sebbene i Marvel Studios non abbiano svelato l'intero programma della Fase 6, hanno però rivelato che si concluderà con due film degli Avengers: Avengers: La dinastia Kang, previsto per il 2 maggio 2025 e Avengers: Secret Wars, in uscita il 7 novembre 2025. Nel complesso, ci stiamo preparando a quella che la Marvel ha ufficialmente ribattezzato "La saga del multiverso".

Ideato da Stan Lee e Jack Kirby I Fantastici Quattro è stato il fumetto che ha dato inizio a tutte le avventure della Marvel. Sebbene il concept del gruppo sia decisamente bizzarro (il genio della scienza Reed Richards, il suo migliore amico Ben Grimm, la sua ragazza Sue Storm e l'avventato fratello di lei, Johnny, vengono esposti a radiazioni cosmiche e sviluppano superpoteri) la squadra è stata rappresentata come una famiglia disfunzionale ma piena d'amore.

Tale rappresentazione ha dato avvio alla famosa "Rivoluzione Marvel", cha ha soostato il focus dei racconti su protagonisti imperfetti, alle prese con grandi minacce per l'umanità e contemporaneamente impegnati anche in comunissimi problemi familiari e di vita quotidiana.

Non resta che attendere nuovi annunci riguardo I Fantastici 4, che dovranno risollevare il morale dei fan delusi da un D23 che non ha fornito loro nessuna informazione definitiva sul cast.