Fantastici 4, che fine ha fatto il Reed Richards di John Krainski?

Il tormentone John Krasinski/Reed Richards ha tenuto banco per anni negli ambienti legati al Marvel Cinematic Universe, tanto forte era la convinzione dei fan che l'ex-star di The Office fosse la scelta perfetta per il frontman dei Fantastici 4: con l'avvicinarsi del film sul quartetto, però, le sue chance sembrano ormai ridotte a 0.

Mentre sembra ormai prossima alla conferma la notizia di Pedro Pascal come Reed Richards dell'MCU, in molti si chiedono dunque cosa ne sarà di quel Mr. Fantastic interpretato da Krasinski per pochi minuti durante Doctor Strange nel Multiverso della Follia in quello che, ad oggi, sembra destinato a finire in archivio come qualcosa di paragonabile a un semplice easter-egg per i fan.

Già, perché del buon John, al momento, si sono completamente perse le tracce in chiave Marvel: la conclusione più probabile a questa storia è che quella versione di Reed Richards venga ricordata come una delle tante varianti del personaggio il cui raggio d'azione, però, nasceva e moriva all'interno del suo universo di appartenenza, nel quale, come ben sappiamo, è stato fatto fuori in pochi istanti da una furiosa Scarlet Witch.

Meglio rassegnarci, insomma: il Reed Richards di John Krasinski è stato un regalo estemporaneo degli Studios ai fan, per cui difficilmente rivedremo il regista di A Quiet Place vestire nuovamente la divisa dei Fantastici 4. Soddisfatti o delusi? Fatecelo sapere nei commenti!