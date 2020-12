Fantastici 4: Rahul Kohli e Samara Weaving sono i coniugi Richards in questa fan art!

Sale l'hype che circonda il progetto dei Fantastici 4 per la prima volta all'interno del Marvel Cinematic Universe e ovviamente la curiosità dei fan andrà prima di tutto al nuovo cast di interpreti di questa nuova iterazione cinematografica. Gli appassionati quindi si stanno sbizzarrendo in tutti modi per trovare i nuovi attori protagonisti.

Mentre si succedono i report su quale possibile villain potrebbe apparire in Fantastici 4 dei Marvel Studios o sul fatto che il film era stato già suggerito in Spider-Man: Far From Home, i fan stanno invece ponendo la loro attenzione sul possibile cast di interpreti principali e se i recenti avvenimenti di cronaca sembrano escludere categoricamente la possibilità di Amber Heard come Sue Storm, un utente ha ritratto i coniugi Richards, ovvero Mr. Fantastic e la Donna Invisibile, con le fattezze di Rahul Kohli e Samara Weaving.

Il primo è noto per aver preso parte alla serie Netflix horror Haunting of Bly Manor, mentre anche la seconda è nota al pubblico per i suoi trascorsi nel genere horror, essendo stata la protagonista di La babyistter per Netflix e di Finché morte non ci separi per la Blumhouse e avendo quindi già dato prova di bucare letteralmente lo schermo e conquistare milioni di appassionati del genere.

Dato l'omaggio, Kohli ne ha approfittato condividendo sul suo profilo la fan art che lo ritrae come Reed Richards, replicando con un ovvio: "Fantastic". L'autore della fan art ha detto di averlo realizzato dopo il commento dello stesso Kohli, che all'annuncio della Marvel sui Fantastici 4 aveva commentato con un sibillino: "Inizio ad allenarmi".

