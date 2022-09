Fantastici 4, Rachel Brosnahan sarà Sue Storm? L'attrice commenta il nuovo rumor

La ricerca del cast per Fantastici 4 dei Marvel Studios è partita nelle scorse settimane, alimentando ancora una volta rumor e indiscrezioni: l'ultimo riguarda la star de La fantastica signora Maisel Rachel Brosnahan, che ha personalmente commentato l'eventualità di unirsi al MCU.

Parlando con Entertainment Weekly in una recente intervista, infatti, la star vincitrice dell'Emmy e del Golden Globe per il ruolo nell'acclamata serie tv comedy di Prime Video ha dichiarato: "Non ho sentito nulla dalla Marvel, sfortunatamente, ma certamente sono disponibile. Con Prime Video siamo arrivati alla nostra ultima stagione, ciò vuol dire che molto presto sarò disponibile per nuovi impegni a lunga scadenza...". Inoltre, alla domanda sull'eventualità di interpretare Susan Storm nel nuovo fil dei Fantastici Quattro, l'attrice ha aggiunto: "Assolutamente si, certo che lo farei! Sarebbe un vero spasso".

Ricordiamo che Fantastici 4 sarà diretto da Matt Shakman e scritto da Jeff Kaplan e Ian Springer. In precedenza, una rosa di candidate emersa per il ruolo dell iconica Donna Invisibile includeva Lily James (Pam & Tommy), Amanda Seyfried (The Dropout), Phillipa Soo (Hamilton), Saoirse Ronan (See How They Run), Vanessa Kirby (The Crown) e Jodie Comer (The Last Duel). Come vedreste voi una eventuale Susan Storm interpretata da Rachel Brosnahan? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti. Del resto il passo da 'Marvelous' a 'Marvel' è molto breve...

Fantastici 4 uscirà l'8 novembre 2024.