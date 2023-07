Fantastici 4, quando ci sarà l'annuncio del cast?

Tutti in sala se lo stanno chiedendo: quando verrà annunciato il cast di Fantastici 4? Ormai i rumor si sono sprecati sui possibili volti del quartetto Marvel più famoso del mondo. Con alcuni nomi che sembrano essere quasi certi, almeno secondo gli insider.

I quattro più “caldi” al momento sono sempre gli stessi: Margot Robbie come Sue Storm/La donna invisibile, Adam Driver come Reed Richards/Mr. Fantastic, Paul Mescal come Johnny Storm/La torcia umana e Daveed Diggs come Ben Grimm/La cosa.

Altri insider però riportano problemi nel trovare un accordo proprio con Margot Robbie e Adam Driver, data la loro popolarità e il fatto che sono sempre impegnati in progetti grossi e/o d’autore. E infatti sembra che Vanessa Kirby sarebbe onorata di interpretare Sue Storm.

Ma allora quali potrebbero essere le finestre di annuncio del cast, qualsiasi esso sia? Il film al momento è fissato per il 14 febbraio 2025, quindi teoricamente c’è ancora tempo per un cast definitivo, ma nemmeno troppo.

Perciò Kevin Feige potrebbe ufficializzarlo al San Diego Comicon di quest’anno, che si terrà dal 21 al 23 luglio. Dopotutto proprio nel 2019 allo stesso Comicon la Marvel aveva confermato il progetto, e quindi quattro anni dopo ne annuncerebbe definitivamente il cast. La finestra del Comicon di San Diego come ben sappiamo è decisamente golosa visto che riceve un’eco mediatica enorme ed è perfetta per grossi annunci di questo tipo, soprattutto in casa Marvel.

C’è però il problema, non indifferente, dello sciopero degli sceneggiatori. Sembra infatti che la Marvel non abbia in programma un panel vero e proprio (come quello dell’anno scorso) al Comicon, ma è ancora tutto da confermare.

Vi terremo ovviamente aggiornati non appena ci saranno novità. E secondo voi quando li annunceranno? Arriveranno a breve o ci toccherà aspettare ancora? Antonio Banderas sarà davvero Galactus nei Fantastici 4? Diteci la vostra nei commenti.