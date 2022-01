Fantastici 4 sarà il prossimo film di Jon Watts dopo il successo di Spider-Man

Archiviato il successo di Spider-Man: No Way Home, Jon Watts si metterà subito al lavoro sul suo prossimo progetto che è ancora l'annunciato film che porterà i Fantastici 4 all'interno del Marvel Cinematic Universe. Nel corso di quest'anno infatti dovrebbe essere confermato il cast ufficiale dei nuovi personaggi del reboot targato Marvel Studios.

Nella giornata di ieri era stato rivelato che Watts scriverà Final Destination 6 e lo produrrà anche per la New Line Cinema, ma il suo prossimo progetto sulla tabella di marcia rimarrà il reboot di Fantastici 4. Molto richiesto al momento, tra i progetti di Watts c'era anche un film con il coinvolgimento di George Clooney e Brad Pitt prodotto dalla Apple. Nell'articolo apparso su Variety, comunque, si afferma che il prossimo film che Watts girerà sarà con tutta probabilità il nuovo Fantastici 4.

La pellicola dovrebbe approdare nelle sale tra il 2023 e il 2024 e al momento attuale non è ancora stato rivelato il nome dello sceneggiatore, né del cast ufficiale che impersonerà i membri dei Fantastici 4. Questo sempre ammesso che le riprese inizino entro il 2022.

Sebbene i favoriti per la coppia principale della pellicola siano da sempre John Krasinski ed Emily Blunt ovvero come Reed Richards / Mr. Fantastic e Susan Storm / Donna invisibile, altri fan dei Marvel Studios hanno provato a fornire delle alternative; ad esempio c'è chi vedrebbe bene Brandon Routh nei panni di Richards, dopo che questi è stato il Superman di Superman Returns per Bryan Singer e poi di nuovo volto della DC nelle serie dell'Arrowverse (nei panni di Atom prima e ancora di Superman dopo).

C'è chi avanza Gillian Jacobs, la star della serie Community, per il ruolo di Susan Storm, e chi azzarda addirittura Danny De Vito come La Cosa. Billy Magnussen è invece tra gli attori proposti per la parte di Johnny Storm / Torcia Umana, ruolo che già fu di Chris Evans nei primi due film diretti da Tim Story. Intanto è stato smentito il rumor che voleva Jennifer Lawrence come nuova Donna invisibile.