Fantastici 4, presto l'annuncio? Mads Mikkelsen in trattative per un nuovo ruolo nel MCU

Mentre i fan attendo con impazienza l'annuncio del cast di Fantastici 4, nuove voci di corridoio anticipano il possibile ritorno di Mads Mikkelsen nel Marvel Cinematic Universe.

L'attore, recentemente tornato a collaborare con la Disney per Indiana Jones e Il quadrante del destino, film nel quale interpreta il villain Voller, in passato ha già vestito i panni di un personaggio Marvel avendo prestato il volto per lo stregone oscuro Kaecilius apparso nel film Doctor Strange. Tuttavia, in base alle informazioni raccolte da Daniel Richtman, a quanto pare la star sarebbe in trattative per ottenere un secondo ruolo nel Marvel Universe, sul quale però purtroppo al momento non si conoscono dettagli.

Tuttavia, c'è sospetto tra i fan: il rumor infatti emerge insieme ad una nuova indiscrezione riguardante il casting di Fantastici 4, il cui annuncio a quanto pare 'dovrebbe arrivare nei prossimi giorni', secondo le indiscrezioni: non è chiaro quando esattamente, se addirittura entro la fine del 2023 o per i primi di gennaio, ma il rumor anticipa che le riprese di Fantastici 4 inizieranno tra gennaio e febbraio 2024, in vista dell'uscita fissata per maggio 2025. Sempre da questo fronte, per Richtman 'gennaio sarà un grande mese per le notizie...'

