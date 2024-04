Fantastici 4, nel poster di Johnny Storm c'è un dettaglio clamoroso che non avete notato

Il nuovo poster di Fantastici 4 pubblicato dai Marvel Studios in occasione del giorno 4/4 ha regalato ai fan un primo sguardo ufficiale al look della Torcia Umana di Joseph Quinn, ma abbagliati dalle fiamme di Johnny Storm molti fan non hanno notato un dettaglio probabilmente importantissimo.

Date un'occhiata più attenta alla locandina, che per comodità vi abbiamo reso nuovamente disponibile in calce all'articolo: nell'angolo in basso a destra, in prospettiva, si può intravedere lo skyline di New York, ma non notate anche voi qualcosa di incredibilmente sbagliato? Esatto, quella New York City è totalmente diversa da quella del MCU, sembra una città retro-futurista con uno skyline del tutto nuovo rispetto a ciò che abbiamo visto finora nei film della saga dei Marvel Studios.

L'indizio sembra confermare ancora una volta le voci secondo cui Fantastici 4 sarà ambientato negli anni 60 di un universo alternativo, uno nel quale il progresso scientifico è schizzato alle stelle grazie alla sola esistenza di Reed Richards, l'uomo più intelligente del mondo: secondo le indiscrezioni, questa realtà sarà minaccia dalle Incursioni che si stanno verificando in tutto il Multiverso e che costringeranno i Fantastici 4 ad entrare in azione nel vasto contesto della Saga del Multiverso.

Il film è atteso per luglio 2025, con le riprese che inizieranno ad agosto. Rimaniamo in attesa di nuovi annunci: dopo il casting di Silver Surfer, toccherà presumibilmente a quello di Galactus...

