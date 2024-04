Fantastici 4, nuovo poster: first look ufficiale alla Torcia Umana di Joseph Quinn

Ore 'fantastiche' per i fan dei Marvel Studios: dopo l'annuncio di Julia Garner nei panni di Silver Surfer, in questi minuti la casa di produzione di Kevin Feige ha svelato un nuovo poster ufficiale di The Fantastic 4, attesissimo prossimo film della Saga del Multiverso.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, la nuova locandina di The Fantastic 4 offre un primo sguardo alla Torcia Umana di Joseph Quinn, in un concept art firmato dall'artista Ryan Meinerding e pensata per festeggiare la 'giornata dei Fantastici 4', ovvero il 4 aprile, il 4/4. Dopo il famoso primo poster del film condiviso in occasione del Giorno di San Valentino, dunque, il marketing per The Fantastic 4 colpisce ancora a sorpresa: che la prossima settimana, durante il CinemaCon, sia lecito aspettarsi qualche nuovo annuncio? Staremo a vedere.

Ricordiamo che, oltre a Joseph Quinn nei panni di Johnny Storm/Torcia Umana, il film di The Fantastic 4 sarà interpretato anche da Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards/Mr. Fantastic, Vanessa Kirby nel ruolo di Sue Storm/La Donna Invisibile ed Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm/La Cosa, oltre alla già citata Julia Garner nei panni di Shala-Bal/Silver Surfer: la sua presenza lascia intendere che nel film il villain principale sarà Galactus, con Javier Bardem e Antonio Banderas in lizza per la parte secondo le indiscrezioni (ma va notato che, tendenzialmente, finora i rumor sul film sono risultati azzeccati al 99%).

Per scoprite la data d'uscita del film e tutto quello che dovete sapere, consultate la nostra guida aggiornata a The Fantastic 4.

