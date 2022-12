Fantastici 4, Peyton Reed elogia il lavoro di Matt Shakman: 'É fantastico'

Sebbene non abbiano ancora ufficialmente fatto il proprio debutto nel MCU, ad eccezione di quanto visto in Doctor Strange 2, i Fantastici 4 sono uno dei team di supereroi più apprezzati dal pubblico e un film su di loro sarebbe potuto essere diretto anni fa da Peyton Reed, ma le cose poi sono andate diversamente.

In una chiacchierata con Somos Geeks per promuovere Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il regista ha parlato proprio di questa pellicola che non ha mai visto la luce, a cui ha lavorato per la Fox più di 20 anni fa, elogiando al contempo il lavoro che Matt Shakman sta compiendo.

"Ho sviluppato Fantastici Quattro 22 anni fa per circa un anno, prima dell'MCU, e ai tempi la Fox non voleva realizzare un film grande quanto quelli che vediamo oggi. Quindi penso di aver indirizzato in qualche modo la mia passione per i Fantastici Quattro nel film di Ant-Man perché sono entrambe storie su famiglie di supereroi. E per me è qualcosa che… 20 anni è un periodo lungo e voglio che sia qualcun altro a dirigere Fantastici Quattro. Matt Shakman sarà grandioso… Che rimanga tra me e te: ho visto degli artwork iniziali per i Fantastici Quattro negli uffici della Marvel, e posso dire che sarà fantastico".

La Fox e Peyton Red avevano visioni divergenti sui Fantastici 4 e così il progetto venne accantonato nonostante lo script iniziale della pellicola fosse stato accolto con grandissimo entusiasmo da parte dei fan Marvel. Dopo il deludente reboot ora tutto è nelle mani di Matt Shakman. Riuscirà a soddisfare le aspettative del pubblico? Staremo a vedere.