Fantastici 4, Penn Badgley risponde ai rumor su Reed Richards!

Il casting dei nuovi Fantastici 4 targati Marvel Studios, al momento, è la cosa più segreta di Hollywood. Nonostante i nomi aumentino di giorno in giorno, sembra che solo uno sia costantemente rimasto sulle bocche degli insider: Penn Badgley. L'attore, dopo mesi di voci, ha finalmente risposto alla cosa.

I rumor su Penn Badgley come Reed Richards nei Fantastici 4 sono iniziati a circolare diversi mesi fa quando degli insider lasciarono trapelare alcune voci di corridoio. L'attore, recentemente, ha parlato per la prima volta della questione risultando molto enigmatico e capace di sviare alla perfezione domande più approfondite. "Beh... No, non posso rivelarlo. Né confermare né smentire" ha detto l'attore.

"No, non so cosa dire al riguardo" ha continuato, parlando anche di un possibile incontro con Kevin Feige che non si saprà mai se sia avvenuto o meno. "No. Sai, è possibile che l'abbia fatto, ma non in questo contesto. Potrei averlo incontrato anni fa e non lo potrei aver fatto, sai, non ne sono sicuro" ha concluso Badgley, giocando molto sulle voci che gli girano intorno ormai da mesi. Nell'ultimo periodo sono stati tantissimi gli attori ad essere affiancati ai Fantastici 4 compresi Adam Driver e Dev Patel.

Il regista Matt Shakman ha commentato i casting dei Fantastici 4 aumentando ancor di più il livello di presa in giro e sfiorando la supercazzola per motivare al meglio le tante indiscrezioni. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!