Fantastici 4: Penn Badgley è il Reed Richards del MCU in questa suggestiva fan art

Solo ieri vi riportavamo la notizia secondo cui Penn Badgley sarebbe in lizza per Reed Richards nel nuovo film sui Fantastici 4 in preparazione ai Marvel Studios. L'attore verrebbe così a interpretare la versione di Mr. Fantastic di Terra-616 quella di riferimento del Marvel Cinematic Universe, dopo aver già visto la variante di John Krasinski.

Successivamente allo scoop, non è mancato l'interesse dei fan che hanno subito confezionato delle fan art per mostrare come apparirebbe Badgley nei panni di Mr. Fantastic e la prima versione arriva direttamente da un'autorità in materia, ovvero BossLogic. L'autore ha anche aggiunto un commento: per lui Penn Badgley sarebbe più adatto alla parte di Dr. Doom che a quella di Reed Richards.

Il tutto è iniziato dalle dichiarazioni dell'ex-editore di Birth. Movies. Death. Devin Faraci che ha rivelato al podcast Marvelvision che i Marvel Studios hanno parlato con Penn Badgley per interpretare Reed Richards alias Mr. Fantastic in Fantastic Four, che debutterà nelle sale l'8 novembre 2024.

"Da tempo chiedo un Reed Richards nero. Penso che John David Washington sarebbe un incredibile Reed Richards, voglio dire che ho sempre chiesto questo, e non lo otterrò. Non avrò un Reed nero. [Reed Richards] sarà molto tradizionale, secondo me".

Faraci ha poi proseguito: "I ragazzi con cui [i Marvel Studios] ne hanno parlato sono tutti bianchi. Quel ragazzo [Penn Badgley] della serie You, che probabilmente ha già il ruolo, è un bianco. Stanno seguendo lo standard... E comunque è fantastico, è un'ottima scelta. Ma stanno andando sul classico".

Nelle ultime ore sono emerse anche le indiscrezioni sulla possibile interprete della Donna Invisibile, ovvero Sue Story, tra queste anche Jodie Comer e Lily James, ma non solo. Probabilmente qualcosa di più sapremo dopo la D23 Expo che vedrà protagonisti i Marvel Studios.