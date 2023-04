I Fantastici 4: Penn Badgley è Mr. Fantastic in una nuova fan-art!

Da Gossip Girl a You, Penn Badgley ne ha fatta di strada: e non finisce qui, perché la sua carriera è costantemente in ascesa e non accenna a fermarsi. Nei suoi futuri piani si pensa che ci sia anche il prossimo film di I Fantastici 4: ma sarà vero?

Un recente post Instagram dell'autore @spdrmnkyxiii ha pubblicato una foto che vede Penn Badgley nei panni di Reed Richards. I fan sono subito impazziti da tale idea, anche grazie all'alta qualità realistica dell'immagine.

Negli ultimi mesi d'altronde sta girando la voce sul possibile casting di Penn Badgley per il ruolo, e ad incrementare tali teorie sono le risposte vaghe dello stesso attore al riguardo:

"Beh... No, non posso rivelarlo. Né confermare né smentire" ha detto l'attore. Ad ogni modo in generale è l'intero casting del film Marvel Studios ad essere assolutamente top secret, quindi l'atmosfera di tensione e mistero coinvolge anche gli altri attori.

Comunque, alcuni utenti hanno commentato di preferire ancora John Krasinki nei panni di Reed Richards, altri, invece, pensano che questo sia il casting più giusto finora. Insomma: il pubblico è diviso quasi a metà.

