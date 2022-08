Fantastici 4: Penn Badgley in lizza per Mr. Fantastic nel nuovo film Marvel Studios?

Ora che sembra proprio che Matt Shakman dirigerà Fantastic 4 per i Marvel Studios, le attenzioni maggiori si stanno spostando verso gli annunci riguardanti il suo cast principale che deve ancora essere rivelato. Nelle ultime ore si sta diffondendo un interessante rumor che indica Penn Badgley come candidato al ruolo di Mr. Fantastic per il film.

John Krasinski ha dato vita al primo membro dei Fantastici 4 del MCU con la sua interpretazione di Reed Richards in Doctor Strange nel Multiverso della Follia solo pochi mesi fa. Ma dopo aver esaudito i desideri di molti fan in quel film, sembra improbabile che torni a interpretare la versione Terra-616 di Mr. Fantastic nel primo film da solista del gruppo nel MCU.

Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha spiegato espressamente che per Fantastic Four il team avrebbe cercato "il miglior attore per la parte", indipendentemente dalla popolarità, e che la ricerca delle star giuste sarebbe stata molto lunga. Ma ora, un recente report indica che la Marvel potrebbe aver messo gli occhi su almeno un membro di quel cast di alto profilo.

L'ex-editore di Birth. Movies. Death. Devin Faraci ha rivelato al podcast Marvelvision che i Marvel Studios hanno parlato con Penn Badgley per interpretare Reed Richards alias Mr. Fantastic in Fantastic Four, che debutterà nelle sale l'8 novembre 2024.

Sebbene Faraci abbia espresso il desiderio di vedere un Mr. Fantastic nero, si aspetta che la versione del MCU "sarà molto tradizionale".

"Da tempo chiedo un Reed Richards nero. Penso che John David Washington sarebbe un incredibile Reed Richards, voglio dire che ho sempre chiesto questo, e non lo otterrò. Non avrò un Reed nero. [Reed Richards] sarà molto tradizionale, secondo me".

Faraci ha poi proseguito: "I ragazzi con cui [i Marvel Studios] ne hanno parlato sono tutti bianchi. Quel ragazzo [Penn Badgley] della serie You, che probabilmente ha già il ruolo, è un bianco. Stanno seguendo lo standard... E comunque è fantastico, è un'ottima scelta. Ma stanno andando sul classico".

Nel frattempo, Giancarlo Esposito ha confermato la sua chiacchierata con i Marvel Studios.