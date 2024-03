Fantastici 4: Pedro Pascal e Vanessa Kirby coi costumi anni 60 nelle nuove fan-art

Il nuovo film dedicato ai Fantastici Quattro comincia a prendere forma nelle teste dei fan dopo l’annuncio dei nomi degli attori che interpreteranno i protagonisti dell’opera. Intanto, un artista digitale ha provato ad immaginare l’aspetto di Pedro Pascal e di Vanessa Kirby nei costumi storici dei componenti della prima famiglia Marvel.

Dopo esserci chiesti quale potrebbe essere il villain di I Fantastici Quattro, torniamo a parlare di uno dei prodotti più attesi del prossimo futuro del Marvel Cinematic Universe per condividere le creazioni sul tema di Jobhutz, che ha pubblicato la sua idea su due dei membri del gruppo di supereroi e sulle tute classiche che potrebbero indossare nella parte di narrazione relativa agli anni ’60 del secolo scorso.

Sappiamo, infatti, che almeno una sezione della storia sarà ambientata in quel periodo, con i fan più nostalgici che possono prepararsi ad un vero e proprio tuffo nel passato e nelle origini dei personaggi creati da Stan Lee.

A proposito del suo ruolo, Pedro Pascal ha detto: “Posso dirvi quanto sia assolutamente emozionato. Non c’è niente di più eccitante che far parte di un cast del genere. Essere invitati a far parte di una famiglia come quella è incredibile, e tutti nli vogliamo solo fare del nostro meglio e condividerlo con il mondo”.

In attesa di poter vedere qualcosa di concreto e ufficiale, vi lasciamo alle accurate fan art e alla curiosa notizia che Fantastici Quattro è stato paragonato a Piccole Donne.

