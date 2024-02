Fantastici 4, Pedro Pascal sarà Mr Fantastic nel MCU: la conferma dal regista sui social

Il casting di Pedro Pascal in Fantastici 4 del MCU sembra ormai praticamente cosa certa, e dopo l'accidentale anticipazione arrivata nientemeno che dal sindacato attori SAG-AFTRA anche il regista del film Matt Shakman ha confermato i rumor degli scorsi mesi.

L'autore del film, famoso per aver diretto l'acclamata serie tv di Apple TV+ Monarch: Legacy of the Monsters e che in precedenza aveva già collaborato con i Marvel Studios per la regia della pluripremiata prima serie tv della saga, WandaVision, ha ricondiviso sui social l'annuncio del sindacato SAG-AFTRA, che nelle scorse ore aveva anticipato che il membro dell'associazione Pedro Pascal molto presto avrebbe iniziato le riprese del film Fantastici 4 del Marvel Cinematic Universe: successivamente il sindacato ha modificato la propria pubblicazione, eliminando ogni riferimento al film Marvel Studios, ma sebbene ancora non ci sia traccia di un annuncio ufficiale da parte della compagnia di Kevin Feige il vaso di Pandora sembrerebbe essere stato ormai scoperchiato.

Ricordiamo che il cast di Fantastici 4 parrebbe essere già deciso, nonostante come detto la Marvel non si sia ancora pronunciata in via ufficiale: oltre a Pedro Pascal, i protagonisti del film dovrebbero essere anche Vanessa Kirby nei panni di di Donna Invisibile, Ebon Moss-Bachrach come La cosa e Joseph Quinn come Torcia Umana.

Le riprese dovrebbero iniziare tra la primavera e l'estate 2024, con la data d'uscita - confermata anche dal nuovo calendario Disney - prevista per il 2 maggio 2025.