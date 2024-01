Fantastici 4, Pedro Pascal confermato? La star lascia Weapons per 'altri impegni'

Qualche mese fa Pedro Pascal si è unito al cast di Weapons, attesissimo e ambizioso nuovo horror del regista di Barbarian Zach Cregger, ma in queste ore è stato confermato che la star di The Last of Us non parteciperà più alla produzione.

Secondo il giornalista dell’intrattenimento Jeff Sneider, la mossa arriva in concomitanza con l'annuncio delle riprese di Fantastici 4, produzione Marvel Studios che vedrà Pedro Pascal nei panni di Reed Richards alias Mr Fantastic: le riprese del film Marvel Cinematic Universe, infatti, sono state spostate dalla primavera 2024 al mese di luglio, creando dunque un conflitto di programmazione con quelle di Weapons. Sebbene la Marvel debba ancora confermare ufficialmente la partecipazione di Pedro Pascal al film dei Fantastici 4, così come tutto il resto del casting, gli operatori del settore dell'intrattenimento riferiscono da diverse settimane che la star di Game of Thrones e The Mandalorian sarà nel film, e l'uscita di scena da Weapons potrebbe essere un ulteriore indizio in tal senso.

Nel frattempo, i dettagli su Weapons di Zach Kregger rimangono segreti: il film è descritto solo come un'epopea horror con più storie interconnesse ispirata a Magnolia di Paul Thomas Anderson, con una storia che riguarderà il satanismo, la stregoneria e la sparizione di un gruppo di bambini.

Vi terremo aggiornati per tutte le prossime novità: in questi giorni, lo ricordiamo, per Pedro Pascal è stato anche annunciato il film The Mandalorian e Grogu.