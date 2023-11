Fantastici 4: Pedro Pascal come Reed Richard conferma la presenza di Franklin e Valeria?

La scorsa settimana è stato confermato che Pedro Pascal è in trattative per il ruolo di Reed Richards in Fantastici 4, cosa che ha spinto alla nascita di una nuova teoria secondo cui il film Marvel Studios presenterà anche le versioni MCU di Franklin e Valeria.

Ma andiamo con ordine: Pedro Pascal è diventato famoso per i ruoli in cui ricopre la figura di padre di altri personaggi, come visto in The Mandalorian, nel quale il suo Din Djarin è il 'padre' di Grogu, oppure in The Last of Us, in cui il suo Joel stringe una relazione padre-figlia con la protagonista Ellie, e ormai giunto alla soglia dei 50 anni (48 anni, ma il film Marvel uscirà nel 2025) è lecito aspettarsi che la versione MCU di Mister Fantastic esplorerà un aspetto di Reed Richards rimasto finora inedito sul grande schermo: il Reed Richards padre.

Come sappiamo infatti - e lo ha confermato lo stesso Kevin Feige - Fantastici 4 non sarà una storia di origini, e anche se il film segnerà il debutto del gruppo nel MCU la Prima Famiglia sarà già formata quando la narrazione avrà inizio: non è dato sapere in che modo questo dettaglio verrà spiegato all'interno della continuity della saga (se i Fantastici 4 sono già in attività, dove sono stati finora?) ma in base ad una nuova teoria immaginata dal noto portale Murphy's Multiverse, Franklin e Valeria potrebbero fornire il punto di vista dello spettatore per accedere al mondo dei Fantastici 4: chi meglio dei figli di Reed e Sue per raccontare Mr Fantastic e la Donna Invisibile? La presenza dei due personaggi contribuirebbe ulteriormente a differenziare il reboot MCU dai precedenti film della saga, nei quali i Fantastici Quattro sono stati sempre dei ragazzi.

Ricordiamo che le ultime indiscrezioni emerse in queste ore vogliono anche Anya Taylor Joy nel cast di Fantastici 4: in attesa del benamato annuncio ufficiale dei Marvel Studios, cliccate sul link evidenziato per saperne di più.